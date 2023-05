Premium Het beste van De Telegraaf

’Camilla nog steeds boos op prins Harry’

Zaterdag worden Charles en Camilla officieel gekroond tot koning en koningin. Een spannende dag, die voor Camilla weleens behoorlijk ongemakkelijk kan worden als ze weer oog in oog staat met haar stiefzoon Harry. Die heeft ze sinds het verschijnen van zijn memoires Spare in januari niet meer in levenden lijve gezien. In het veelbesproken boek haalt de hertog van Sussex flink uit naar zijn stiefmoeder. En die uitspraken staan nog vers in haar geheugen gegrift...