ESTELLE reageert op liefdesdrama: ’Wát een HEL!’

Estelle is kort, maar krachtig in haar commentaar: „Wát een hel...” Ⓒ Hollandse Hoogte

Enthousiast vertelde ESTELLE CRUIJFF een paar weken geleden over de man die haar hart sneller deed kloppen en die haar meenam naar de presidentiële suite van een superhotel in Parijs. Maar inmiddels is het sprookje voorbij en zit haar minnaar vast in een Spaanse cel. Estelle blijft alleen achter. Thuis, in een appartement waar ook van alles mee aan de hand is...