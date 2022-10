Flitsende actie en emotionele klappen in ’The woman king’

Wat: actie, drama

Regie: Gina Prince-Bythewood

Met: Viola Davis, Thuso Mbedu, Lashana Lynch

Terwijl koloniale grootmachten de kusten van het continent afstropen om slaven te halen, profiteren verschillende Afrikaanse volkeren en stammen evenzeer van deze lucratieve mensenhandel. Zo dankt het koninkrijk van Dahomey er begin 19e eeuw zijn rijkdom en macht aan, door gemaakte gevangenen te verkopen. Op dit punt hoopt Nanisca (Viola Davis), aanvoerder van de Agojie, haar nieuwe koning (John Boyega) op andere gedachten te brengen.

Omdat concurrerende stammen zich intussen hebben verenigd, loopt het volk van Dahomey zelf echter ook het risico verslagen en uitgeleverd te worden, ontdekt verse rekruut Nawi (Thuso Mbedu). Eigenwijs en koppig als ze is, weet zij al snel de aandacht van Nanisca te trekken. Die daarmee ongewild haar eigen vergeetboek opent.

„Zo wreed kunnen de goden toch niet zijn”, verzucht Nanisca’s geestelijke steun en toeverlaat over deze onwaarschijnlijke speling van het lot. Scenariste Dana Stevens en regisseur Gina Prince-Bythewood dachten daar duidelijk anders over. Zij pakken nogal wat verwikkelingen samen in The woman king en maken daarbij geheel volgens Hollywood-recept ook nog ruimte voor een romance.

Dat is wel wat veel allemaal. Toch weten de acteurs het drama in The woman king meestal wel voldoende tractie te geven - Thuso Mbedu voorop - zonder daarbij de flitsende actie in de weg te staan.

Intussen ontnemen de enerverende strijdsscènes en rijk aangeklede ’setpieces’ evenmin het zicht op de emotionele klappen die in deze film worden geïncasseerd én uitgedeeld.

✭✭✭ 1/2 (3,5 uit 5)