Lance Bass wil andere toekomst voor kinderen

„Ik zou mijn kinderen alles laten doen wat ze willen, maar ik zou er ook alles aan doen om hen aan te moedigen niet de muziek in te gaan. Het is een hard wereldje”, legt Lance Bass uit aan Bang Showbiz. „Je krijgt 99 van de 100 keer een ’nee’ te horen en ik wil niet dat mijn kinderen dat mee moeten maken. Je hebt een hele sterke wil nodig in de muziekindustrie. Ik heb liever dat ze gaan basketballen.”

Lance heeft nu nog geen kinderen, maar hij en zijn man Michael Turchin willen wel graag een gezin starten. Het stel is dan ook op zoek naar een draagmoeder en donor. Een voorkeur heeft hij niet voor de gezinsuitbreiding. „We willen ze allemaal! Ik zou graag een zoontje en een dochter krijgen! We zullen het wel zien. Een tweeling is ook leuk, ach, zelfs een drieling lijkt me super.”