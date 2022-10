Premium Het beste van De Telegraaf

Docu-serie: Acht gram cocaïne en twee flessen wodka gaven de doorslag voor André Hazes

Andre Hazes zat er na twee flessen wodka en 8 gram drugs helemaal doorheen

Een man van uitersten, zo typeert André Hazes zich in de langverwachte vijfdelige documentaireserie Crossroads die vanaf woensdag te zien is op Videoland. De zanger lijkt met een inkijkje in zijn leven vooral te hopen op „een tweede kans” van Nederland nadat hij zich de afgelopen jaren met zijn extravagante gedrag niet bepaald geliefd heeft gemaakt in de publieke opinie. Er was een moment dat Hazes met een kennis zestig uur lang wakker bleef en aan de drank en drugs zat, zo vertelt hij openhartig in de serie.