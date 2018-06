Erykah Badu leerde zichzelf op 7-jarige leeftijd piano spelen

„Muziek is altijd een belangrijk onderdeel in mijn leven geweest”, vertelt Erykah aan The Guardian. „We hadden een radio in de badkamer van mijn oma en die stond echt altijd aan. Mijn opa kocht een piano voor me toen ik zeven was. Ik kreeg geen muziekles. Het was gewoon van ’hier heb je een piano’. Ik klom er achter en begon te schrijven. Binnen een week had ik al twintig nummers.”

Badu noemt zichzelf de Godmother of Soul en zegt dat haar fans en beginnende artiesten haar als een ’stoere, oudere zus’ zien. Volgens de zangeres is dat ook geheel terecht: „Iedere keer dat ik muziek luister of jonge artiesten hoor praten, wordt dat bewezen. Ze bedanken me allemaal voor wat ik voor hen heb betekend.”