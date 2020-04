Paul McCartney: China, stop met exotische markten!

Op dergelijke markten worden talloze levende en dode dieren zoals vleermuizen verhandeld om te eten of te gebruiken voor medische doeleinden. Als het ligt aan McCartney, die zich al tientallen jaren inzet voor dierenrechten, dan ziet dat beeld er straks anders uit.

„Ik hoop echt dat dit ervoor zorgt dat de Chinese overheid zegt: ’oké jongens, we moeten hier een stuk hygiënischer mee omgaan’”, aldus de 77-jarige Beatle in de radioshow van Howard Stern op SiriusXM. „En kom op, het eten van vleermuizen is een beetje middeleeuws.”

Atoombom

Vegetariër McCartney vergelijkt de markten zelfs met de aanslag met een atoombom, „want het heeft impact op de hele wereld.” „Wie de verantwoordelijke ook is, voert oorlog met de hele wereld en zichzelf, het slaat gewoon helemaal nergens op.”

Voor de hele wereld is het volgens de zanger beter als de markten verdwijnen, maar ook voor China. „Zij willen ook niet dat mensen doodgaan. En waarvoor? Voor dit soort middeleeuwse praktijken. Ze moeten echt iets veranderen. Dit leidt daar mogelijk toe. Als dat niet zo is, dan weet ik niet wat wel.”