’Waarom Weinstein deze boeken meenam bij zijn arrestatie’

Twee van de drie boeken waren biografieën, waarvan de krant probeert te gissen wat ze voor hem betekenen. Het boek Something Wonderful is een recent verschenen biografie van Rodgers en Hammerstein, een duo dat samen veel successen boekte met theatermuziek en ondermeer de muziek van de musical The Sound of Music componeerde. Mogelijk wil Weinstein zichzelf herkennen in de betekenis die Rodgers en Hammerstein hadden voor het culturele landschap, vermoedt The Guardian.

Het tweede boek is een biografie over Elia Kazan, een alomgeprezen filmregisseur in Hollywood, totdat hij voor een Amerikaanse commissie begin jaren ’50 meerdere collega’s verraadde met communistische sympathieën. Zij kregen daarna nooit meer voet aan de grond in de filmindustrie. Zelf won Kazan kort daarna een Oscar voor de regie van zijn film On the Waterfront, een film waarvan gezegd wordt dat hij zijn eigen acties daarmee verklaarde en verdedigde. Ook won hij in Cannes in htetzelfde jaar, 1955, een filmprijs voor beste speelfilm. Jaren later, in 1999, nog een ere-Oscar voor zijn gehele carrière. Driekwart van het publiek weigerde destijds een staande ovatie en er kwamen 250 demonstranten naar het event.

Vooral dit tweede boek wekt publieke verontwaardiging. Wellicht omdat Kazan in een biografie in 2005 ook geportretteerd wordt als een man die er voortdurend op uit is vrouwen te versieren. Hij was drie keer getrouwd, had affaires met vrouwelijke actrices en Hollywoodsterren als Marilyn Monroe. Hij werd door de Britse actrice Carol Drinkwater beschuldigd van aanranding tijdens een auditie; zij was destijds 20 en hij 60. Hij zou haar op de sofa geduwd hebben, haar kleren uitgetrokken hebben en geprobeerd hebben haar te verkrachten.

Ondanks al deze persoonlijke en politieke schandalen, bleef zijn filmcarrière ongeschonden. En dat is mogelijk waar Weinstein brutaalweg aan vasthoudt, klaarblijkelijk zonder enig besef van de huidige tijd waarin bewegingen als #MeToo en Time’s Up sterk weerklank vinden.