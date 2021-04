Betrapte politie dronken Sergio Herman met nieuwe liefde?

De 50-jarige chefkok was volgens de krant bij een vriendin gaan eten. Hij negeerde de stoptekens van de Belgische politie toen agenten hem rond twee uur ’s nachts wilden vragen waarom hij zich op de weg bevond. Uit de blaastest bleek dat de kok te veel alcohol in zijn bloed had. Herman krijgt een boete en heeft inmiddels zijn rijbewijs terug, aldus Het Nieuwsblad.

Ook zijn bijrijder, een 30-jarige vrouw uit De Panne, kreeg een boete voor het overtreden van de avondklok. Wie deze vrouw is en welke relatie ze tot de chefkok heeft, kan zijn manager niet zeggen. „Ik weet er niets van, ik hoorde zelf pas vandaag dat die vrouw bij hem in de auto zat.”

Een woordvoerder van Herman bevestigt het nieuws aan de Belgische krant Het Nieuwsblad, maar wil verder geen toelichting geven. Herman moest enkele uren zijn rijbewijs inleveren.