Publiek uit dak als Adele op podium springt tijdens stripwedstrijd

Adele, die weer in haar thuisstad Londen is na haar driedubbele overwinning bij de BRIT Awards van dinsdag, werd gefilmd door clubbezoekers terwijl ze danste in een wit pak en meezong met It’s Raining Men.

Eerder op de avond had ze nog een zeer beschaafd optreden neergezet toen ze in hetzelfde pak verscheen in de Graham Norton-show na haar geweldige succes bij de BRIT Awards deze week. Terwijl ze de wedstrijd in de club bekeek vanuit het VIP-gedeelte aan de zijkant van het podium, besloot Adele om mee te doen, onder luid gejuich van het publiek.

RuPaul’s Drag Race UK-ster Cheryl Hole was gastheer van het evenement en deelde foto’s met Adele op Instagram in de vroege uurtjes van vrijdag. Een video gedeeld door een fan toont Adele die vraagt om ’het laatste woord’ te hebben in de stripwedstrijd. Cheryl reageert: „Jij kunt het laatste woord hebben, je bent verdomme Adele en ik ben de kleine oude Cheryl.” Waarop de zangeres vervolgens de winnares van de contest kiest.