Dyanne Beekman: ’Reacties ontroeren me tot op het bot!’

Dyanne Beekman (47) was jarenlang dé styliste van sterren als Ilse DeLange (42) en Wendy van Dijk (49), maar nu runt ze alweer tijden haar eigen bedrijf in Breukelen, de Beekman Group, waarmee ze bedrijfskleding ontwerpt voor restaurants, musea, recreatieparken en ook... ziekenhuizen!

Voor de zorg heeft ze een collectie gemaakt voor onder andere het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch. „Ik heb speciaal voor verplegend personeel bedrijfssneakers ontwikkeld met een goed voetbed, veel grip en antislip waardoor ze mensen zelfs onder de douche kunnen zetten”, vertelt Dyanne.

Missie

Juist nu de helden in de zorg overuren draaien en alles op alles zetten om het coronagevaar het hoofd te bieden, wilde Dyanne wat extra’s doen. „Wie ze draagt, voelt zich prettiger en heeft geen rugklachten meer. Daarom besloot ik met het verschrikkelijke coronagebeuren: ’Ik ga er 250 weggeven.’ Ik heb een bericht gepost op sociale media dat meteen enorm is gedeeld en heel veel mensen heeft bereikt. Er kwamen meteen zesduizend reacties binnen. Die tweehonderdvijftig paar sneakers van bijna zes tientjes waren dus zo weg. Ik zou zo graag willen dat ik ze de hele wereld kon aanbieden, maar dat kan ik me helaas niet permitteren.”

Dit zijn ze... ’ de wondersloffen’ van Dyanne, die inmiddels door het zorgpersoneel met liefde zijn omarmd. Ⓒ Beekman Group

„Daarom hebben we alle anderen een kortingscode van twintig procent gegeven, maar toen gebeurde in deze barre tijd het allermooiste, en dat ontroerde me tot op het bot... Ik kreeg de vraag van mensen of zij sneakers aan zorgwerkers konden doneren! Daar ben ik echt stil van geweest. Wat leven we toch in een mooi land. Zonder dat er enige aandacht voor is geweest, zitten we nu al over de honderd. Ik blijf de verzendkosten betalen en we laten vanuit het bedrijf de mensen die ze krijgen weten aan wie ze hun gekregen sneakers te danken hebben. Mijn missie is het om alle mensen in de zorg, die het echt enorm zwaar hebben, op schoenen te laten lopen die ze vleugels geeft. Het is geweldig dat er zo op wordt gereageerd!”

Moeder

Dyanne bracht zelf veel tijd in ziekenhuizen door toen haar moeder, die drie jaar geleden op 69-jarige leeftijd overleed aan botkanker, ziek was. „De verpleging vroeg toen al of ik niet iets aan hun outfits kon doen. In die periode stond mijn hoofd er niet zo naar, maar heel toevallig kwamen na het overlijden van mijn moeder een paar zorginstanties met de vraag of ik bedrijfskleding wilde ontwikkelen. Daar ben ik me toen in gaan verdiepen.”

„Begin maart, net toen het coronavirus hier de kop opstak, zijn we begonnen met een draagtest van onze collectie, die in september in verschillende ziekenhuizen wordt gelanceerd. Ik heb ontzettend veel mensen in de zorg gezien en gesproken en ze hebben er behoefte aan dat er naar ze wordt geluisterd, juist ook voor hun schoeisel en kleding. De mensen in de zorg leven zo vanuit hun hart, en op een of andere manier zit ik ook in die hartjes. Zij zijn een voorbeeld voor ons allen. Met alle liefde wil ik voor ze in beweging komen.”