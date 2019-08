Hilary Swank neemt oeuvreprijs in ontvangst in Locarno

Hilary zei in haar dankwoord dat ze trots is dat ze de bijzondere oeuvreprijs mocht aannemen. Daarnaast gaf ze aan wat haar werk zo belangrijk maakt. "Ik vertel. En vertellen kent geen grenzen. Verhalen verbinden ons en herinneren ons dat we allemaal hetzelfde zijn", zei de 45-jarige actrice volgens de Oostenrijkse zender ORF.

Hilary komt in een mooi rijtje met eerdere winnaars van de Leopard Club Award terecht. Onder anderen Faye Dunaway, Mia Farrow, Andy Garcia en Adrien Brody mochten de prijs eerder al in ontvangst nemen. Vorig jaar ging de prijs naar Meg Ryan.