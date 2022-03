Floor Jansen gaat uitvinden hoe het is om soloartiest te zijn

De afgelopen jaren speelde Jansen al eens soloshows. „Maar door de pandemie kon ik dat niet veel doen.” Wat de zangeres tijdens de pandemie wél heeft kunnen doen, is schrijven. „Ik heb de tijd gekregen om uit te vinden wat voor muziek ik wilde maken in mijn eentje, maar ook wat ik niet wilde maken. Ik heb met verschillende mensen gewerkt.”

Jansen maakte in haar carrière furore als metalzangeres, maar haar nieuwe muziek heeft „een popjasje.” „Ik heb gezegd: ik ga iets anders doen dan metal en hoe het gaat klinken weet ik niet. Het heet nu dan wel pop, met een randje rock. Maar het klinkt als Floor en dat is het belangrijkste.” Voor Jansen is het belangrijk dat ze haar gevoel in een nummer kan stoppen. „In vergelijking met metal is het minder heavy, maar wel nog steeds cinematisch en dramatisch.”

Belachelijk positief

Het ’gevoel’ van de zangeres is ’er lekker uit gekomen’ bij haar eerste solonummer, Fire, dat vrijdag verscheen. De reacties die ze tot nu toe heeft gekregen zijn „belachelijk positief”, zegt ze. „Ik heb van niemand de vraag gekregen waarom ik zo nodig een popliedje moest maken. Natuurlijk zijn er wel mensen die liever metal horen, maar ze zijn net zo goed positief over pop. Aan de andere kant zijn er ook mensen die juist hadden gehoopt dat ik een popnummer zou maken.”

Vorige week maakte Jansen bekend een platencontract te hebben getekend bij ADA, een distributiedivisie van Warner Music Group. Het eerste soloalbum van Jansen wordt begin 2023 verwacht.

In Nederland maakte het grote publiek kennis met Jansen door haar deelname aan het programma Beste Zangers. De versie van Phantom of The Opera, die zij samen met Henk Poort zong, werd een hit. In april zal Jansen te zien zijn in de Duitse versie van Beste Zangers.