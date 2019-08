Gigi Hadid weer gespot met ’nieuwe vlam’ Tyler Cameron

De twee verlieten het stulpje van Gigi in New York apart, zo is te zien op foto’s van E! News. „Gigi zag er goed uit. Ze was casual gekleed en kwam heel relaxed over. Het lijkt erop dat ze veel tijd met elkaar doorbrengen en steeds hechter worden”, aldus een ingewijde.

Al een paar weken wordt gefluisterd dat het model en de realityster een setje zijn. De twee zouden elkaar via Instagram hebben leren kennen. Gigi was eerder een paar jaar samen met Zayn Malik, maar die knipperlichtrelatie werd begin dit jaar verbroken.

Tyler Cameron Ⓒ Hollandse Hoogte