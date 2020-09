Queen Elizabeth steekt stokje voor gebruik naam ’royal butler’

Harrold wilde zelf butler- en etiquette-trainingen gaan geven onder de noemer The Royal Butler. Hij was van mening dat hij die naam mocht blijven gebruiken omdat dit volgens hem was afgesproken bij zijn vertrek en omdat het koninklijk huis daar geen bezwaar tegen zou hebben gemaakt.

Volgens advocaten van de Queen misleidt Harrold zijn cursisten echter, omdat het lijkt alsof hij nu nog steeds ’royal butler’ is. Ook lijkt het alsof de koningin toestemming zou hebben gegeven voor het blijven gebruiken van de naam, terwijl dat niet zo was. Alleen zij en de Cabinet Office mogen mensen of instanties toestemming geven om de term ’royal’ te gebruiken.

De voormalig butler, die tussen 2005 en 2011 werkzaam was voor prins Charles, moet 2500 pond aan gerechtelijke kosten betalen die het koninklijk huis voor deze zaak heeft gemaakt. Harrold wilde niet reageren op de uitspraak, maar zei wel dat hij ertegen in beroep wil gaan.

Eerder merkten Harry en Meghan al dat de Queen de eretitel ’royal’ goed bewaakt tegen commercieel gebruik.