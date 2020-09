Vijfde kind voor Hilaria en Alec Baldwin

„Hij is perfect en we hadden niet gelukkiger kunnen zijn”, schrijft ze bij een foto met haar man en kersverse zoon in het ziekenhuis. De naam van het jongetje deelt het koppel later.

De 36-jarige Hilaria maakte in april bekend in verwachting te zijn na in de maanden daarvoor twee miskramen te hebben gehad. Het koppel heeft samen al vier kinderen: Carmen (7), Rafael (5), Leonardo (4) en Romeo (2). De 62-jarige acteur heeft ook een 24-jarige dochter uit zijn eerdere huwelijk met Kim Basinger.