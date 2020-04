Leden Saudische koninklijke familie besmet met coronavirus

Volgens ingewijden is de gouverneur van de hoofdstad Riyad, prins Faisal bin Bandar bin Abdulaziz (77), opgenomen op de intensivecareafdeling van het King Faisal Specialist-ziekenhuis. Dat heeft extra bedden vrijgemaakt voor de behandeling van leden van de koninklijke familie, zo bleek eerder deze week uit correspondentie die de New York Times kon inzien. Het koningshuis telt naar schatting zo'n 15.000 leden.

Koning Salman (84) heeft zich naar verluidt teruggetrokken in een paleis op een eiland bij Jeddah, waar hij nog wel doorwerkt. Zo had hij afgelopen nacht een telefoongesprek met de Amerikaanse president Donald Trump en de Russische president Vladimir Poetin over de prijs van olie. Ook kroonprins Mohammed bin Salman is de hoofdstad ontvlucht en verblijft volgens berichten aan de kust van de Rode Zee.

Saudi-Arabië heeft 3287 besmettingen met het longvirus, meldde de Saudi Gazette vrijdag. Dat betekende een toename met 355, waarvan 89 in Medina en 83 in Riyad. Er zijn in het koninkrijk 44 mensen aan het virus overleden.