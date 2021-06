Zaïre Krieger nieuwe vertaler inauguratiegedicht Amanda Gorman

Rijneveld gaf de opdracht in februari terug, omdat er ophef was ontstaan over dat zij daarvoor was gekozen. Op sociale media vroegen veel mensen zich af waarom was gekozen voor de witte Rijneveld en niet voor bijvoorbeeld een Afro-Nederlandse schrijver.

„Ik ben geschrokken van de ophef rond mijn betrokkenheid bij de verspreiding van de boodschap van Amanda Gorman en ik heb begrip voor de mensen die zich gekwetst voelen door de keuze van Meulenhoff om mij te vragen”, liet Rijneveld via sociale media weten. „Ik zag het als mijn grootste taak om haar kracht, toon en stijl overeind te houden. Ik realiseer me echter goed dat ik in de positie ben om zo te denken en te voelen, waar velen dat niet zijn. Ik wens alsnog dat haar gedachtegoed zoveel mogelijk lezers bereikt en meerdere harten doet openen.”

De keuze is nu gevallen op de 25-jarige Zaïre Krieger, die net als Gorman een dichter en ’spoken word’-artiest is. Ze zegt dat ze haar ’hart en ziel zal leggen in deze klus.’ „Dit is een van de eerste stappen op weg naar diversiteit in een literair landschap waarin woordkunst in al haar vormen, voor alle groepen, mag worden gevierd.”

Gorman werd in januari in een klap wereldberoemd toen ze The Hill We Climb voordroeg tijdens de inauguratie van Joe Biden tot president van de Verenigde Staten.