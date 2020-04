Toch nog met oranje tompouce voor de buis

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima in gesprek met Oranjefans langs de route in De Rijp op de eerste Koningsdag in 2014. De vrees bestaat dat het nog lang duurt voor er weer massaal handen kunnen worden geschud en selfies worden gemaakt. . Ⓒ Foto ANP

Zes Koningsdagen hebben we achter de rug. De NOS staat vanmorgen in een uitzending van anderhalf uur stil bij de hoogtepunten van de edities in De Rijp en Amstelveen, Dordrecht, Zwolle, Tilburg en Groningen en die van vorig jaar in Amersfoort. Astrid Kersseboom: „Hoewel het niet live is willen we toch het Koningsdaggevoel, het met een oranje tompouce voor de buis zitten, meegeven.”