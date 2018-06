Is Meghan Markle zwanger?

Er zijn twee aanwijzigingen die men op Twitter overduidelijk vindt: Meghan haar trouwjurk zat niet goed - omdat die op het laatst vanwege haar zwangerschap aangepast zou zijn, gist men - en elke keer als de pastoor het had over het stichten van een gezin, lachten de twee besmuikt naar elkaar. Bovendien droeg Meghan op het tuinfeest van de jarige prins Charles ook al een wat ruimer zittende jurk; om haar babybuik te verbergen? Amerikaanse media koppen het nieuws vrijdag en op internet gaat het als een lopend vuurtje: Meghan Markle zou allang in verwachting zijn.

Of Kensington Palace inderdaad over korte tijd een koninklijke baby aankondigt, of dat het hier vooral een kwestie is van: ’de wens is de vader van de gedachte’? Die wens leeft dan in elk geval sterk onder het volk: degenen die niet geloven dat ze nu zwanger is, zijn er vast van overtuigd dat ze dat in elk geval wel voor het einde van dit jaar zal zijn.