Debbie Breg uit B&B Vol liefde in verwachting van eerste kind

Kopieer naar clipboard

Ⓒ RTL

Debbie Breg, bekend van haar deelname aan het eerste seizoen van B&B Vol liefde, is in verwachting van haar eerste kind. „Een kleine Debbie of kleine Vincenzo zal ons halverwege april 2023 komen vergezellen in ons nieuwe avontuur”, schrijft ze op haar website.