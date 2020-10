Zo stoer is MONIQUE DES BOUVRIE

Ⓒ Ferry de Kok

Twee dagen nadat zij afscheid nam van haar man JAN DES BOUVRIE (78) is zijn weduwe MONIQUE (58) terug op hun hoofdkwartier: Het Arsenaal in Naarden-Vesting. In dit designerspaleis, dat tot de top van Europa moet behoren, worden de hele dag bloemen en condoleances bezorgd.