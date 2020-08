Barcelona pakt eretitels Juan Carlos af

Het voorstel werd met 15 stemmen voor en 14 tegen aangenomen. Dat houdt in dat de gemeenteraad een procedure zal gaan starten om de gouden medaille van de stad in te trekken net als de rest van de eretitels en persoonlijke erkenningen van Juan Carlos.

De vader van koning Felipe ligt al tijden onder vuur vanwege mogelijk financiële malversaties. Juan Carlos vluchtte het land uit en is momenteel in Abu Dhabi, waar hij naar verluidt met zijn ’minnares sinds 40 jaar’ zou genieten in een luxe hotel.