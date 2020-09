Landgoed Elvis Presley besmeurd met Black Lives Matter-leuzen

Op foto’s is te zien dat er ook teksten als ’Abolish ICE’, een politieke beweging die tegen de Amerikaanse immigratie- en douanehandhaving (ICE) is, en ’F*ck Trump’ op de muur zijn gespoten. De stenen omheining geldt sinds jaar en dag als canvas waar fans van Elvis een eerbetoon aan The King kunnen delen.

Een paar uur nadat de vandalen hadden toegeslagen, waren schoonmakers alweer druk bezig met het verwijderen van de opgespoten teksten. De lokale krant The Commercial Appeal schrijft dat een woordvoerder van Graceland geen commentaar wil geven.

Zwarte muziek

Ook The Levitt Shell, het amfitheater in Overton Park (Memphis) waar Elvis op 30 juli 1954 zijn eerste betaalde optreden gaf, viel ten offer aan vandalisme. Op het iconische poppodium werden leuzen gespoten als ’Eat the Rich’ en ’Defund MPD’ (Memphis Police Department).

De rock-’n-roll-legende (42) – die ’zwarte’ muziek mainstream wist te maken – woonde tot aan zijn dood in 1977 meer dan twintig jaar op Graceland. Het landgoed werd in 1982 geopend voor publiek en wordt jaarlijks door zo’n half miljoen fans bezocht.