Roekeloze 538-dj filmt eigen aanrijding

538-dj Daniël Lippens (l.) reed vrijdag een fietser van de weg en had zich daarvoor ook al bijna schuldig gemaakt aan nog twee aanrijdingen (foto). Ⓒ Hollandse Hoogte/Twitch

Radio 538-dj Daniël Lippens heeft vrijdag met zijn auto een ongeluk veroorzaakt. De 30-jarige diskjockey reed een fietser van de weg en had zich kort daarvoor ook al bijna schuldig gemaakt aan een aanrijding met een fietser en een voetganger. Lippens was op het moment van het ongeval bezig met een livestream, waardoor de beelden direct op het internet verschenen. De verontwaardiging op sociale media is groot en de brokkenpiloot toont inmiddels berouw.