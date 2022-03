Verleden kleurt heden in ‘Madres paralelas’ van Pedro Almodóvar

Premium Film

Verdwaald in oorlog in ‘Natural light’

Duizenden Hongaarse soldaten vochten in de Tweede Wereldoorlog mee met de Duitsers aan het oostfront. In Natural light, het speelfilmdebuut van Dénes Nagy, is korporaal István Semetka één van hen. Hij oogt verdwaald in een oorlog die de zijne niet is.