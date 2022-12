’Rose’ is warm, menselijk en hilarisch ongemakkelijk

Wat: drama

Regie: Niels Arden Oplev

Met: Sofie Gråbøl, Lene Maria Christensen, Anders W. Berthelsen

Reizen met Inger – lekker onvoorspelbaar gespeeld door actrice Sofie Gråbøl – is een uitdaging. Met medicijnen die haar wanen binnen de perken houden en met de toegewijde zorg van Ellen en haar man Vagn lukt het allemaal nét. Intussen wordt haar eerlijkheid soms als kwetsend ervaren, terwijl haar gevoeligheden kunnen leiden tot vertraging. Want die doodgereden egel langs de snelweg verdient toch echt een waardige begrafenis! Dus zorgt Inger ervoor dat het diertje die krijgt ook.

De psychiatrische patiënte blijkt daarnaast iemand van onvermoede talenten. Ze spreekt bijvoorbeeld beter Frans dan wie dan ook in de bus, een vaardigheid die zij slim aanwendt ten gunste van alle passagiers. Geheugenflarden maken duidelijk waar die talenkennis vandaan komt en hoe een eerder verblijf in Frankrijk bijdroeg aan haar mentale staat. In een poging dat verleden af te sluiten, gaat zij op eigen houtje Parijs in, de stad waar ’English rose’ Diana kort daarvoor de dood vond. Haar gedenkplek brengt Inger danig in de war.

De Deense cineast Niels Arden Oplev bleef dicht bij huis en liet zich inspireren door zijn eigen zussen en hun ervaringen met elkaar. Hij weet dus als geen ander hoe complex zo’n psychische aandoening is en hoe de dynamiek in een familie erdoor kan worden beïnvloed. Als schrijver-regisseur doet hij dan ook niet aan simpele feelgood-oplossingen. Wel laat hij zien dat open staan voor mensen die afwijken van wat ’normaal’ wordt gevonden, heel verrijkend kan zijn. Verder toont het warme, menselijke en soms hilarisch ongemakkelijke Rose dat geluk kan schuilen in heel kleine stapjes vooruit.

✭✭✭✭ (4 uit 5)