Acteur Tom Hiddleston wordt vader

De 37-jarige Ashton toonde woensdagavond op de rode loper van de première van haar nieuwe film The Mr. Malcom's List in New York haar groeiende babybuik. Hiddleston (41) was daarbij niet aanwezig.

Hiddleston, vooral bekend van zijn rol als Loki in het Marvel-universum, maakte eerder deze maand bekend dat hij en Ashton willen gaan trouwen. Het is niet bekend hoe lang het acteurskoppel al bij elkaar is.