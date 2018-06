Viktor en Rolf: hun ’revolutionaire kunst’ begint met een bende

De expositie Viktor&Rolf: Fashion Artists 25 Years omvat onder veel meer ontwerpen voor Madonna en Het Nationale Ballet en ook twee jurken voor prinses Mabel: de trouwjurk voor haar huwelijk met prins Friso en ook de jurk die ze droeg bij de herdenkingsplechtigheid voor haar verongelukte man.

De expositie is samengesteld door Canadees Thierry-Maxime Loriot (1976), die eerder ook in de Kunsthal was met de zeer succesvolle expositie van het werk van Jean Paul Gaultier. Hij vergelijkt Viktor&Rolf met Christian Dior, Coco Chanel en Yves Saint Laurent. Volgens hem maken de twee kunst die tegelijk revolutie voor de mode is.

Gescheiden privélevens

Viktor Horsting en Rolf Snoeren, allebei geboren in 1969, leerden elkaar kennen tijdens hun opleiding in Arnhem. „We hebben inmiddels een constante dialoog van 25 jaar”, stellen ze. Persoonlijke emoties zijn vaak het uitgangspunt voor de creaties. „We beginnen altijd zittend aan tafel, met stapels papier, het is echt een bende en dan gaat het van pingpong tussen ons samen heen en weer.” Ze komen er altijd uit. „Het poldermodel, dat zijn wij.” Bonje heeft het tweetal alleen in de auto, over de verwarming. De één vindt het altijd te koud, de ander te warm.

De neiging om solo iets te gaan ontwerpen, is er niet. „We hebben gescheiden privélevens, maar een grote vriendschap met dit werk als resultaat.” Nooit is te herleiden wie wat bedacht. Zo’n twintig ambachtelijke medewerkers staan het duo bij, maar Viktor&Rolf blijven bij iedere creatie tot het laatste toe betrokken. Ieder ontwerp begint overigens met tekst. „Die visualiseren we dan.” Iedere collectie is compleet anders, maar altijd herkenbaar als van hun hand, zeggen kenners.

Cadeau

Viktor en Rolf met hun mecenas Han Nefkens Ⓒ Hollandse Hoogte

Mecenas en kunstverzamelaar Han Nefkens maakte kort voor het begin van de tentoonstelling bekend dat hij acht ontwerpen van het duo cadeau doet aan een ander Rotterdams museum, Boijmans Van Beuningen, en dat hij dat ook drie ton gaat nalaten om de Viktor&Rolf-verzameling daar uit te breiden.