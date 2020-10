Herman Finkers valt buiten de prijzen

De prijs voor beste scenario ging naar Tamara Bos, voor haar familiefilm Kapsalon Romy. Het is de tweede maal dat Bos een Gouden Kalf wint; eerder kreeg zij de onderscheiding al voor haar hit Het Paard van Sinterklaas uit 2005.

Ook Carice van Houten, die kans maakte op twee prijzen, viste achter het net. Zij was genomineerd voor haar rollen in de serie Red Light en de film Instinct. In de eerste categorie moest zij het afleggen tegen Halina Reijn, die samen met haar de hoofdrol speelt in Red Light. Het beeldje voor beste actrice ging naar Beppie Melissen, voor haar hoofdrol van dementerende oma in Kapsalon Romy.

De Gouden Kalveren worden vrijdagavond uitgereikt in de Stadsschouwburg in Utrecht. Vanwege de coronamaatregelen is het een sobere ceremonie. De meeste nominaties gingen naar de films Bumperkleef en Kapsalon Romy.