London Film Festival opent met Copperfield

Hoofdrolspeler in de verfilming is Dev Patel, die in 2008 doorbrak met Slumdog Millionaire. De Britse acteur was daarna onder meer te zien in de film Chappie en serie The Newsroom. In 2017 werd hij genomineerd voor een Oscar voor zijn rol in Lion.

Andere rollen zijn er voor Avengers-ster Benedict Wong en Nikki Amuka-Bird. Actrice Rosalind Eleazar speelt de rol van Agnes, de vrouw van Copperfield. Ook Peter Capaldi maakt deel uit van de cast. Hij werkte eerder samen met Iannucci aan de BBC-comedyserie The Thick Of It en de spin-off In The Loop.

Ianucci noemt het een grote eer dat zijn film het Londen Film Festival opent. Hij beschouwt het als een stempel van goedkeuring. De 63e editie van het London Film Festival duurt van 2 tot en met 13 oktober.