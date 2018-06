Nicki Minaj en Eminem daten samen

Nicki plaatste vrijdag een video van haar nieuwe single Big Bank die ze uitbracht met 2 Chainz, Bis Sean en YG. Een van haar volgers vraagt het haar op de man af: „Ben je met Eminem aan het daten?” Daarop antwoordt de Amerikaanse rapdiva voluit ’ja’.

Met rapper Nas had Nicki Minaj een relatie van zeven maanden. Die relatie eindigde in januari. Nicki had tot begin vorig jaar een relatie met rapper Meek Mill.

Op de rode loper van het Met Gala, het jaarlijkse mode-event in het Metropolitan Museum of Art in New York, vertelde Nicki Minaj deze week dat haar nieuwe album 15 juni uitkomt. „De titel is Queen en ik kan niet wachten tot het zover is. Deze aankondiging maakt dit evenement extra bijzonder voor mij.”