Al half miljoen bioscoopbezoekers voor April, May en June

Tjitske is dan ook blij verrast. „Maar 500.000 is echt heel verrassend en ontzettend leuk. Ik ben heel trots dat we dat zo voor elkaar hebben gekregen en dat die film in tijden van Netflix gewoon wel zijn weg heeft gevonden.”

De actrice snapt wel waarom veel mensen het komische drama hebben gezien. „Het gaat heel erg over familie en over zussen dus volgens mij zijn er heel veel zussen naartoe gegaan. De film gaat ook heel veel over moeder en dochters dus volgens mij zijn er ook veel moeders en dochters heen gegaan. Daar zijn er gewoon heel veel van. Het is een lach en een traan film dus ik denk dat dat wel veel mensen aanspreekt.”

Platina

De film gaat over de drie halfzussen April, May en June, gespeeld door Linda de Mol, Elise Schaap en Tjitske. Als hun zieke moeder zich realiseert dat ze op sterven ligt, wil ze dat haar dochters bij haar zijn. Ze vraagt hen om na haar dood te zorgen voor hun autistische broer Jan, wat voor problemen zorgt tussen de vier. Het script werd geschreven door Frank Houtappels naar aanleiding van een idee van Linda.

April, May en June ging vorig jaar op 19 december in première. Na elf dagen hadden 100.000 mensen de film al gezien en werd het werk bekroond met een Gouden Film. Eind vorige maand passeerde de film de grens van 400.000 bezoekers en was het de eerste film van het jaar die een Platina Film won.