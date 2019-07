Biografieën over Seth Gaaikema op komst

Gaaikema was de eerste cabaretier met een oudejaarsconference en vertaalde vijftig jaar geleden de musical My Fair Lady. „De biografie gaat niet uitsluitend over de carrière, vooral over het leven van Seth. Hij was ooit een held met zijn tekstvondsten, maar toen Neerlands Hoop opkwam was dat voorbij. Hij werd gezien als een loser, dat heeft hem veel pijn gedaan”, zegt auteur en cabaretkenner Frank Verhallen tegen het Brabants Dagblad. De werktitel van deze officiële biografie luidt: Ik was hier om te twijfelen.

Ook cabaretier Bart de Groof is bezig met een biografie over zijn goede vriend en idool Gaaikema. Die verschijnt over vijf jaar.

Seth Gaaikema overleed in oktober 2014 op 75-jarige leeftijd. Na My Fair Lady maakte hij Nederlandse vertalingen van onder meer Kiss Me Kate, Oliver, Les Misérables, The Phantom of The Opera en Elisabeth. Zelf schreef hij de musicals Swingpop en Publiek. In april 2001 kreeg Gaaikema de Musical Oeuvre Award.