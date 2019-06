’Nieuwe’ Woody Allen-film in augustus in bios

Allen draaide de film al twee jaar geleden voor Amazon, maar het project ligt sindsdien op de plank. De 83-jarige regisseur kwam door de opmars van #MeToo onder vuur te liggen vanwege een oude aantijging wegens seksueel misbruik door zijn dochter Dylan Farrow. Meerdere acteurs die in de film speelden, zoals Timothée Chalamet, Selena Gomez en Rebecca Hall, doneerden hun salaris demonstratief aan goede doelen of distantieerden zichzelf openlijk van het project.

De romantische komedie vertelt over een jong stel dat zich verheugt op een speciaal weekend in New York, weg van de universiteit waar ze allebei studeren. Maar dan verandert hun weekend in een ingewikkelde puinhoop. Eerder deze week werd bekendgemaakt dat Allen voor het eerst in ruim twee jaar een nieuwe film gaat opnemen, met acteurs Christoph Waltz en Gina Gershon in de hoofdrollen.