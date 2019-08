Gestoorde fan brengt bezoekje aan Taylor Swift

Volgens TMZ probeerde hij toegang te krijgen tot het huis van Swift. Dat lukte hem niet en de politie werd erbij gehaald. De man had geen wapens bij zich en werd door de agenten naar het ziekenhuis gebracht om hem na te laten kijken.

De man zegt dat hij met Taylor gebeld had en dat hij was gekomen om met haar te trouwen. De zangeres was zelf niet thuis toen ze het onverwachte bezoek kreeg.

Het is bepaald niet de eerste keer dat er mannen onuitgenodigd op de stoep van haar huis staan. Vorige maand nog werd er een 32-jarige man bij haar huis gearresteerd. Eerder dit jaar moest een stalker de bak in nadat hij twee keer inbrak in haar appartement in New York.