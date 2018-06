Game of Thrones-stel trouwt 23 juni

Kit en Rose, die vooral bekend zijn als Jon Snow en zijn geliefde Ygritte in de HBO-hitserie, kregen in 2012 voor het eerst een relatie. Een jaar later gingen ze uit elkaar, maar ze werden in 2014 weer samen gezien op het vliegveld van Los Angeles. In januari 2016 werden ze opnieuw hand in hand gespot en in april dat jaar verschenen ze zoenend op de rode loper van de Britse theaterprijzen Olivier Awards.

In september vorig jaar maakten de twee hun verloving bekend. De ouders van de verloofde actrice wonen in het Lickleyhead-kasteel, gelegen in het kleine dorp Insch in het graafschap Aberdeenshire. Het kasteel werd in 1499 gebouwd en is van oudsher het verblijf van de Schotse Clan Leslie.