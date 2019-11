Kid Rock scheldt Oprah Winfrey de huid vol

Hoewel het incident al een week geleden plaatsvond, gaan de beelden nu pas rond. In de video is te zien hoe Kid Rock in zijn eigen bar in Nashville de microfoon grijpt om vervolgens zijn afkeer uit te spreken. Hij scheldt Oprah herhaaldelijk uit en spreekt uit ook een hekel te hebben aan Joy Behar en Kathy Lee Gifford.

Ook maakt hij meerdere keren duidelijk dat zijn haat niets te maken heeft met racisme, hij herhaalt keer op keer niet racistisch te zijn. Daar is een deel van het aanwezige publiek het echter niet meer eens. Terwijl Kid Rock ogenschijnlijk dronken door blijft schelden, wordt hij uiteindelijk van het podium gehaald.

(Tekst loopt verder onder de video)

Het is overigens niet geheel duidelijk waarom hij zo’n hekel heeft aan Oprah, Joy Behar en Kathy Lee Gifford. Wel is bekend dat hij vorig jaar nog ruzie had met Joy. Over Oprah heeft de countryzanger al vaker gezegd haar niet te mogen. Een reden bleef echter altijd uit.

Tot nu. Op Twitter geeft Kid Rock een korte verklaring over zijn haat jegens Winfrey. „Mijn mensen probeerden me jaren geleden in de Oprah Winfrey-show te krijgen en haar mensen wilden dat ik 5 redenen zou opschrijven waarom ik van haar en haar show hield... Ik zei dat zij en haar show op konden rotten. Einde verhaal”, pent hij neer.