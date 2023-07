Regisseur Christopher Nolan zou graag een Bond-film maken: ’Een voorrecht’

„De invloed van die films op mijn werk is beschamend duidelijk”, aldus Nolan. „En er is geen enkele reden om mij daarvoor te schamen. Ik hou van die serie. Het zou een groot, onwaarschijnlijk voorrecht zijn om er eentje te maken.”

De regisseur, bekend van films als Inception en Tenet, voegt daar wel aan toe dat hij op dat moment „de juiste houding” moet hebben. „Als je een Bond-film maakt, dan heb je ook te maken met bepaalde beperkingen”, legt Nolan uit. „Zo’n project zou komen op het juiste moment in je creatieve leven, als je via zo’n film kan uitdrukken wat je op dat moment wilt uitdrukken. Niemand wil zo’n taak aanvaarden en het dan verkeerd doen.”

Creatief meedenken

Eerder maakte Nolan ook een Batman-trilogie. „Maar als ik een film maak, dan wil ik wel in alle opzichten creatief meedenken: als een schrijver, met de casting, alles.” In 2017 gaf de regisseur in een gesprek met Playboy al aan wel eens contact te hebben gehad met producenten Barbara Broccoli en Michael G. Wilson, die de Bond-serie beheren. „Ik hou van het personage en ik ben ontzettend benieuwd wat ze met Bond gaan doen”, aldus Nolan.

Met de 25e Bond-film, No time to die uit 2021, nam acteur Daniel Craig na vijf delen afscheid van Bond. De producenten moeten nu een nieuwe acteur uitkiezen voor de hoofdrol en een nieuwe koers voor de serie bepalen. Het duurt naar verwachting nog wel een paar jaar voordat de volgende Bond-film in de bioscoop te zien zal zijn. Van Nolan draait op dit moment de film Oppenheimer in de bioscopen, over de wetenschapper die de atoombom uitvond.