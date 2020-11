John de Mol opnieuw rijkste BN’er in de Quote 500

De Mol boerde het afgelopen jaar wel minder goed dan vorig jaar. Toen stond de televisiemagnaat met een geschat vermogen van 2,7 miljard op de vierde plaats in de lijst. Ook Joop van den Ende is een paar plekjes gedaald: van 17 naar 20. Wel is zijn geschatte vermogen gegroeid van 1,6 naar 1,7 miljard euro.

Reinout Oerlemans is eveneens gedaald in de lijst ten opzichte van vorig jaar, terwijl zijn vermogen opnieuw op 170 miljoen wordt geschat. De tv-producent is nu op 279 te vinden in plaats van op 264. Dj Tiësto (170 miljoen) is juist weer wat gestegen, van 285 naar 281.

De rijkste Nederlander is wederom Heineken-grootaandeelhouder Charlene de Carvalho-Heineken, dochter van de overleden Freddy Heineken. Zij staat met 12,1 miljard euro bovenaan in de nieuwste Quote 500.