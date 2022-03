Premium Het beste van De Telegraaf

Eerste single gaat over ernstige ziekte De zware strijd van Voice Kids-winnares Emma Kok (14)

Door Onze redactie Kopieer naar clipboard

De veertienjarige Emma Kok won vorig jaar The Voice Kids en wil haar ’carrière’ nu verder uitbouwen. Ⓒ ANP/HH

Winnares van The Voice Kids Emma Kok heeft haar eerste single uitgebracht. Het zangtalent is hierin openhartig over haar dappere strijd met een ernstige ziekte, die haar dag in dag uit in de greep houdt.