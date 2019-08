Ook deze BN’ers gaan strijden in nieuwe Expeditie Robinson

Rob Geus Ⓒ RTL

In het twintigste seizoen van RTL4-programma Expeditie Robinson zullen onder andere presentator Rob Geus en YouTuber Kalvijn te zien zijn in strijd met de elementen. Ook catwalk coach Mariana Verkerk en zangeres Shary-An Nivillac zijn vanaf 1 september in het programma te zien.