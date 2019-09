Merel Westrik neemt geen afscheid van RTL Nieuws

„We gaan het droog houden”, besluit een vrolijk lachende Merel als het einde van deRTL Nieuws nadert. Na een prachtig dankwoord van collega Antoin Peeters neemt Westrik het woord. Hoewel de nieuwslezeres normaal gesproken perfect uit haar woorden komt, begint ze nu een beetje te hakkelen en lijkt ze sprakeloos.

Het lijkt er echter op dat Merel haar dankwoord goed heeft voorbereid en ze herpakt zich dan ook snel, terwijl ze met een schuin oog op haar cue cards kijkt. „Ik heb hier vijf en een half jaar een fantastische baan gehad”, vat ze samen. Ze vertelt dat ze het een eer vond om dit al die tijd te hebben mogen doen en grapt: „Wie had ooit gedacht dat ik dit zou gaan doen?!”

Toch is ze niet van plan afscheid te nemen. „Het is geen afscheid, ik blijf het nieuws altijd kijken”, legt ze uit. Eerder liet ze al weten de uitzending optimistisch af te willen sluiten en dat doet ze dan ook.

Nieuw avontuur

Begin augustus maakte Westrik haar vertrek op Instagram bekend. „Ik mail net mijn collega’s. Dat de frietjes voortaan veilig zijn. En dat ze hun borden niet meer hoeven te bewaken vlak voor het RTL Nieuws van half acht. Ik ga weg. Op naar een avontuur waar ik ongelooflijk veel zin in heb. Ik ga voor Net5 programma’s maken in samenwerking met LINDA. We beginnen dit najaar met een wekelijkse talkshow voor vrouwen. Spannend en helemaal te gek tegelijkertijd.”

Dit nieuwe avontuur betekent wel dat ze na vijf jaar afscheid moet nemen van RTL Nieuws. „Dat doet een beetje zeer. Want ik ben zo vaak trots geweest op onze redactie. Op onze onthullingen, op hoe hard we samen konden werken, op hoe we van elkaar leerden. Het was een eer en een voorrecht daar bij te mogen horen. Lieve collega’s: ik heb met jullie kunnen lachen, huilen, kunnen lezen en schrijven. Goud. Grote dank. Ook voor al die frietjes.”

De talkshow die Westrik gaat presenteren gaat half oktober van start. Het moet een ’wekelijkse, op vrouwen gerichte’ show worden. Daarnaast gaat ze nog andere programma’s maken en presenteren. Welke dat zijn, is nog niet bekend. Linda de Mol en Jildou van der Bijl kijken uit naar de komst van Merel naar Net5. „Merel beschikt over een sprankelende persoonlijkheid en veel humor en dat, in combinatie met haar ruime journalistieke -en tv-ervaring maakt haar dé vrouw om Net5 een gezicht te geven. We kunnen niet wachten om met haar samen te werken.”