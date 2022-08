Demi Lovato heeft spijt van maken docu’s op vroege leeftijd

De zangeres, die wereldwijd doorbrak met de hoofdrol in de Disney Channel-film Camp Rock, is voorlopig dan ook niet van plan om nog meer documentaires over haar leven te maken. „Eerlijk gezegd ben ik het beu om naar mezelf te kijken. En ik denk dat andere mensen waarschijnlijk ook genoeg van me gezien hebben”, zegt Demi. „En als ze dat gevoel niet hebben, kunnen ze naar mijn muziekvideo’s kijken.”

Demi Lovato: Dancing with the Devil (2018) is de meest recente documentaire van Demi, waarin de bijna fatale overdosis drugs die de zangeres in 2018 nam, word beschreven. Na de docu liet Demi zich opnemen in een afkickkliniek om van haar alcohol- en drugsproblemen af te komen.