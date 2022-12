Giovanca Ostiana gaat NPO Radio 5-programma presenteren

De weekendeditie van het programma krijgt volgens de EO met de komst van Ostiana ook een „nieuw geluid.” Zo zal er meer gospel te horen zijn op de zaterdagmiddag.

„Ik heb heel veel zin om de zaterdagmiddag een gospeltintje te geven”, zegt Ostiana over de stap. „Elke week neem ik mijn classic gospels mee, ga ik muziek laten horen die mensen nog niet kennen, maar niet mogen missen en bellen met een muzikale gast over zijn of haar weekend en hun favoriete nummer aller tijden.”

Open Huis is al jaren te horen op de radiozender. Het programma staat in het teken van muziek, maar er worden ook gesprekken met luisteraars gevoerd.