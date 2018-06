Christelijke jongeren gaan los in GelreDome

Volgens de Evangelische Omroep is de EO-Jongerendag al jaren een vaste waarde voor christelijke jongeren in Nederland en biedt het een eigentijds en gevarieerd programma met muziek, ontmoeting en inspiratie.

De eerste jongerendag was in 1975 in de Martinihal in Groningen waar een kleine drieduizend meisjes en jongens op af kwamen. Het evenement groeide al snel in omvang. In 1982 telde het aantal bezoekers in de Jaarbeurs in Utrecht al 20.000. Toen ook de Jaarbeurs te klein werd, verhuisde de EO de jongerendag naar stadion de Galgenwaard in die stad. In 1998 werd het GelreDome in Arnhem de locatie waar plaats is voor 35.000 jongeren.

Thema dit jaar is Walk on Water. Er zijn optredens van onder andere for KING & COUNTRY, Matt Redman & Guvna B, Britt Nicole en The Drop. Spreekster is de Britse Miriam Swaffield die in Engeland lokale kerken en studenten met elkaar in contact brengt.

Radio-dj Joram Kaat presenteert de EO-Jongerendag.