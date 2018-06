Esmée Denters is klaar voor comeback

De Nederlandse, die twaalf jaar geleden na een door miljoenen mensen bekeken filmpje nop YouTube een samenwerking aanging met Justin Timberlake, scoorde hits met Outta Here en Love Dealer.

Maar aan die samenwerking kwam abrupt een einde, sindsdien leefde Esmée in de anonimiteit in Londen. Ze werkte in een ijssalon en deed mee aan The Voice UK. Nu is ze klaar voor haar comeback. De zangeres heeft tien zelfgeschreven nummers opgenomen en een zaal in de Melkweg in Amsterdam geboekt voor haar eerste concert in jaren.

Het concert van Esmée Denters is op maandag 28 juni in de Melkweg in Amsterdam.

Bekijk ook: Esmée wilde eindgesprek met Justin