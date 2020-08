Kanye West klaagt verkiezingshoofd Ohio aan

Afgelopen week wees Ohio de bijna 15.000 handtekeningen die Kanye eerder deze maand had verzameld en het papierwerk dat hij had ingeleverd af, omdat die niet de juiste informatie bevatten. Volgens de advocaten van de rapper is het echter de taak van LaRose om iedere petitie van een onafhankelijke presidentskandidaat te accepteren zolang er geen protest tegen is en het niet in strijd is met de wet in Ohio.

’Ye’ werd ook in Missouri, Wyoming, Illinois, Wisconsin en Montana bij zijn aanmelding als presidentskandidaat al afgewezen. Daarnaast heeft hij in een aantal staten de deadline om zich aan te melden gemist. Ook is Kanye al te laat met het inleveren van papierwerk bij de federale kiescommissie. In acht staten waaronder Iowa, Colorado en Oklahoma kunnen mensen in november wel op hem stemmen.

