Liam Gallagher mag niet vloeken

„Er hangt een poster in zijn kleedkamer om Liam eraan te herinneren dat hij op zijn taal moet letten”, zo vertelt een bron aan The Mirror. „Ook loopt er een organisator rond die hem in de gaten houdt en hem er op aanspreekt voordat hij het podium op gaat.”

In het verleden liet zelfs Adele de waarschuwing links liggen en ook Dave Grohl negeerde het verzoek. Sterker nog, hij deed er nog een schepje boveop en vloekte expres extra vaak. Gezien Liam Gallagher erom bekend staat aardig grof gebekt et zijn, is het dus maar de vraag of de zanger zal luisteren en de BBC hiermee geen olie op het vuur gooit. Het is te hopen voor de producemten dat de knop waarmee onder andere scheldwoorden kunnen worden weggepiept goed werkt.