Dubbel feest voor de Bauers!

Frans met zijn twee favoriete vrouwen in zijn leven, Mariska en zijn moeder Wies. ,,Die gaan we morgen weer eens mooi in het zonnetje zetten.’’ Ⓒ eigen foto

Het is zondag niet alleen Moederdag, maar ook de dag dat Frans en Mariska Bauer dertien jaar zijn getrouwd. Nog steeds straalt het geluk van hen af. In zijn nieuwe single Verloren tijd zingt hij echter over een relatie die stukloopt. „Het is een beetje geïnspireerd op het afgelopen jaar, waar je toch ziet dat veel mensen uit elkaar gaan.” Frans moet er zelf niet aan denken om ooit zonder zijn grote liefde door het leven te moeten...